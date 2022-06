Una favolosa casa in legno!

Oggi, vi mostreremo una casa particolarmente sofisticata, che vanta degli interni completamente in legno. Gli esperti giapponesi dello studio di architettura Koufusha, l'hanno prevista per una famiglia che desiderava una struttura moderna, pulita e intima, che unisca funzionalità e stile, e che allo stesso tempo sfoggi un’eleganza senza tempo. In questa casa è stato pianificato ogni centimetro quadrato in modo da massimizzare il comfort in virtù dello stile di vita dei residenti.

E ora, mettetevi pure comodi e godetevi il viaggio negli interni di questa casa favolosa.