Idee per le decorazioni natalizie

The White Company è un'azienda nota per la progettazione e la realizzazione di prodotti in bianco, la sua linea di utensili da cucina è perfetto sia per il periodo natalizio, sia per tutti i restanti giorni dell'anno. In questa fotografia vediamo come anche gli scaffali della cucina vengano addobbati per le feste: in linea con la tradizione, un piccolo alberello sia stato posizionato in prossimità delle bianche stoviglie, decorato da piccole lucine e fiocchi grigio chiaro. Tutto l'insieme viene impreziosito dalle stelle di carta e dalle corone di foglie di abete appese ai bordi delle mensole. Questa è una fantastica idea, che mostra un fascino rustico ed elegante insieme, perfetto per chi vuole ricreare i momenti preziosi del Natale trascorso in famiglia.