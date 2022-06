Travi in Legno a Vista per la Casa: 7 Spettacolari Esempi

La foto seguente ci riporta in Italia, dove in un appartamento con camera a soppalco, il legno si rende protagonista dei soffitti e non solo. Lo scorcio prospettico di questa foto, in particolare, ci mostra l'affaccio della zona notte sul soggiorno, facendoci notare come oltre alle travi a vista e al rivestimento in pannelli color cioccolato che ricopre il soffitto, il legno sia stato utilizzato per la pavimentazione, come per gli infissi e le scale.