Un loft bianco e moderno con le travi originali in legno

Ma come per magia, ecco un'estensione dell'area di lettura e di intrattenimento, un piccolo angolo che appare come una sorta di studiolo. Le sue caratteristiche sono evidenti: uno spazio piccolo ma ben organizzato, il massimo comfort e la totale assenza di distrazioni, il tutto concentrato in un mix di originalità e funzionalità all’ennesima potenza. Ecco dunque un piccolo spazio divertente, decorato con pareti lavagna e delle divertenti lucine d’atmosfera. Quello che funge da divano in realtà vale anche come spazio di archiviazione, il tutto per rendere l’esperienza più proficua possibile.