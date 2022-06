Il tuo nuovo soggiorno!

Le finiture sono davvero fondamentali in un interno e questa parete tridimensionale dà un tocco molto forte alla zona giorno. Il focus del progetto è decisamente la luce ed è molto interessante vedere come questa si relaziona con questa nuova finitura, sembra che la superficie sia scolpita dalla luce stessa. Invece, la scelta degli arredi è molto geometrica ed essenziale. Sono dei semplici volumi puri, d'altra parte lo sfondo è già il protagonista assoluto della scena. Un parallelepipedo in legno si abbina ad un altro volume bianco lucido, che a sua volta partecipa al gioco di luci della stanza, riflettendo e amplificando la luce che riceve.