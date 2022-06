Quale pavimento scegliere per gli ambienti esterni?

Un'alternativa più economica alla pietra naturale è costituita dal gres porcellanato, un materiale duttile e di grande impatto estetico. Utilizzato prevalentemente per interni, il gres è adatto anche per spazi all'aperto come terrazzi o giardini a bordo piscina, dove può essere posato in sostituzione di altri materiali. La caratteristica principale del gres è infatti la capacità di riprodurre motivi e sfumature propri ad esempio del legno, piuttosto che della pietra. Questa proposta di RAGNO, per esempio, ci presenta una pavimentazione in gres effetto porfido di grande impatto, ideale per chi non sa resistere al fascino della pietra, ma cerca soluzioni più moderne. Unico difetto: pur essendo resistente all'usura e all'umidità, non è consigliato per superfici esposte a grandi sollecitazioni di peso, come per esempio parcheggi o viali.