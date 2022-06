I buoni motivi per scegliere un tetto in legno!

Parliamo in questo Libro delle Idee di tetti in legno. L’origine della parola tetto viene dal verbo latino “tēgĕre”, che significa “coprire”. E infatti i tetti non sono altro che la copertura di case e costruzioni, costituita da superfici che erano tradizionalmente inclinate, ma che oggi seguono andamenti diversi a seconda della casa e del contesto architettonico in cui sono inseriti. L’uso dei tetti in legno è presente già nell’architettura arcaica greca. I tetti dei templi erano infatti costituiti da una struttura di sostegno principale in legno e dall’uso di laterizi per il manto, un sistema poi ripreso e perfezionato sia dagli Etruschi che dai Romani. Il legno, quindi, sin dall’antichità è stato uno dei materiali più importanti nella costruzione dei tetti. Dopo la progressiva introduzione avvenuta nel tempo di diverse tipologie e metodi di costruzione, e materiali differenti come il cemento armato, la situazione è cambiata, ma oggi l’uso del legno per la costruzione dei tetti è di nuovo una realtà importantissima. Perché i tetti in legno oltre a rappresentare una soluzione esteticamente e strutturalmente sempre valida, sono anche molto convenienti dal punto di vista energetico, grazie alle naturali caratteristiche del legno, alle moderne tecniche di costruzione e all’utilizzo in combinazione con altri materiali isolanti, tegole e coperture del manto di tipologie differenti. Come vedremo, i tetti in legno sono capaci di sfruttare al meglio e di esaltare l'uso di coperture come le classiche tegole, ma anche di farne a meno grazie agli appositi trattamenti.

Non resta che vedere insieme gli esempi che homify ha scelto per voi, per capire come il legno sia utilizzato oggi nella costruzione dei tetti.