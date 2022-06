10 idee per valorizzare il terrazzo

È uno degli elementi di maggior peso nella scelta di una casa: il terrazzo, da vivere sopratutto in estate, ma da utilizzare anche in inverno. Certo, l'ideale sarebbe poter disporre di uno spazio ampio, magari anche coperto con un patio, ma se viviamo in appartamento di città, anche un terrazzino o un balcone di grandi dimensioni possono costituire un importante valore aggiunto.

Per sfruttare e valorizzare al massimo il nostro terrazzo, il primo passo è analizzare con attenzione lo spazio effettivamente disponibile, in modo da poter scegliere l'arredamento più adatto. Una volta che avremo identificato le nostre esigenze potremo quindi passare alla scelta dei mobili e delle decorazioni, magari prendendo spunto dalle proposte dei nostri esperti, che hanno selezionato per noi 10 fantastiche idee per valorizzare il terrazzo: non ci resta che lasciarci ispirare!