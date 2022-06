La Casa che Abbiamo Sempre Segretamente Desiderato

Oggi andremo a visitare una casa che vi sorprenderà per i suoi splendidi spazi interni e per l'interessante gioco tra interno ed esterno. I vari ambienti sono in pieno stile mediterraneo. Questa tendenza è particolarmente presente nel sud Italia, in Grecia e nel sud della Spagna ed è caratterizzata principalmente da pareti bianche, spazi molto luminosi, strutturati in modo semplice, con arredi magari colorati, per vivacizzare. Questo genere di abitazioni in genere sono associate alla presenza del mare. Il modo migliore per approfondire questo progetto è senz'altro attraverso le fotografie dello studio ZEN!