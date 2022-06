La nuova vita di un vecchio sottotetto!

Lo spazio all'interno fa intuire che anche qui si è studiato il progetto a partire da considerazioni sui volumi, non dal semplice studio in pianta o in alzato. Gli spazi non sono ampi, ma comunque sono articolati e il risultato è un interno che colpisce per il livello di dettaglio. Tutto è stato scelto in modo da costituire una peculiarità, in particolare, elemento particolarmente degno di nota, la scala in metallo, elegantissima nella sua semplicità, una semplice, raffinata lamina che sale.