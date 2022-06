13 Esempi per un Patio da Fare Invidia

Prendere il sole, leggere un libro, godersi un po’ di relax di ritorno dal lavoro, riposarsi, fare un tuffo in piscina… queste e tante altre sono le attività che l’estate finalmente ci permette, e che sarebbe perfetto poter fare in uno spazio esterno moderno, ordinato e super organizzato! Ci sono infatti persone che anche se possiedono un patio esterno, non ne hanno granché cura, lo trascurano, lo privano di decorazioni, di piante e di originalità…

In questo libro delle idee, invece, vi proponiamo 13 bellissimi esempi da tenere a mente per rendere il vostro patio una piccola meraviglia, non importa che si tratti di uno spazio ampio o più ridimensionato! Vediamoli insieme!