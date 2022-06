Giardini e terrazze: 6 idee per un pergolato fantastico

Tutti pergolati, indipendentemente dalle dimensioni, dovrebbero essere situati su un terreno con una ventilazione adeguata per garantirne la durata e la sicurezza. Inoltre, l'area sottostante sarà costantemente fresca, in modo da evitare problemi di umidità o di calore eccessivi. Per rivestire il pergolato si potrà ricorrere a piante rampicanti oppure optare per una soluzione come quella che vediamo, con una copertura in laminato, che permette attraverso un telecomando di cambiare l'orientamento delle assi.