Come scegliere le mattonelle da esterno

Vorremmo pavimentare un angolo del nostro giardino, ma ci spaventa l'idea di iniziare dei lavori edili? Le mattonelle da esterno in gomma sono allora la soluzione che fa per noi! Diamo un'occhiata per esempio a questa proposta realizzata con piastrelle elastiche WARCO: un'oasi di relax in mezzo al verde ricavata facilmente grazie a questi pratici moduli quadrati composti da granuli in gomma, caratterizzati da un design moderno e di tendenza, comodi da installare, robusti ma soprattutto resistenti alle intemperie. I granuli in gomma conferiscono inoltre alle mattonelle elastiche elevate proprietà isolanti, ideali per proteggere dal freddo e dall’eccessivo calore, ma anche per attutire i rumori, oltre un alto grado di permeabilità: in questo modo il pavimento del terrazzo potrà asciugare rapidamente dopo ogni piaggia! Il risultato? Un sistema di grande pregio estetico e al tempo stesso estremamente funzionale, perfetto non solo per la pavimentazione del giardino, ma anche per rivestire con eleganza il terrazzo.