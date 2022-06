La villa che esaudisce ogni desiderio

Al piano terra troviamo una delle stanze più ampie di tutta la casa, il salone. I colori, tenui e discreti, si mantengono sulla scala dei grigi, e si abbinano perfettamente al bianco delle pareti e del soffitto. L’unico tocco di colore a contrasto è dato dalla tinta accesa del parquet. Il grande divano, posto centralmente alla stanza, crea un angolo conversazione, al centro del quale spicca un tavolino rettangolare con il piano in marmo scuro. In questo caso, l’importanza del marmo è stata sdrammatizzata da una struttura decisamente più leggera, che mette in mostra solo lo scheletro dello stesso tavolino, per un risultato sobrio e dal sapore minimalista.

La parete di fronte al divano, infine, dono un tocco moderno all’ambiente. Completamente rivestita da un parato venato e sui toni del grigio, accoglie un moderno camino.