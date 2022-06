Tende veneziane per tutta la casa

Basta poco per aggiungere un tocco di colore alla tonalità della luce. Come vediamo in questo caso, basta combinare un telaio colorato alle tende veneziane per ottenere un gradevole risultato. Il colore scelto è il giallo che, in combinazione con il bianco dei listelli che costituiscono la tenda veneziana, non fa altro che arricchire di ulteriori toni, caldi e e vivaci, la luce naturale che penetra attraverso la finestra del bagno. Un piccolo, semplicissimo accorgimento per arricchire con le sfumature desiderate la luce della casa.