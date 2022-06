Collegare e separare con gusto: le porte in ferro

Questo Libro delle Idee è dedicato alle porte in ferro. Le porte introducono, aprono e chiudono, collegano interno ed esterno, separano e tengono insieme spazi diversi. A volte, come vedremo, sono in grado di creare ambienti che prima non c'erano. La loro funzione è quella di mettere in relazione, la casa con l'esterno, le stanze della casa tra loro. Dall'ingresso alla zona giorno, dalla sala da pranzo al soggiorno, le porte sono una presenza costante e importante. Per questo oltre che funzionali devono essere anche esteticamente gradevoli, devono potersi non solo integrare con l'architettura della casa e gli altri complementi di arredamento, ma devono in qualche modo essere capaci di introdurre al gusto e al carattere che li contraddistingue. Vedremo come le porte in ferro riescano ad assolvere a tutte queste funzioni, tenendo insieme praticità e stile, solidità e gusto.