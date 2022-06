Una casa affascinante e innovativa a Bergamo

La casa è stata costruita con delle pareti a telaio in legno, degli isolamenti naturali all'interno, e un cappotto naturale in fibra di legno all'esterno, in modo tale che ogni elemento costruttivo della casa ne consenta una respirazione naturale. Inoltre, garantisce agli ambienti un perfetto isolamento sia acustico che termico, mostrandosi in grado di rapportarsi con naturalezza all’ambiente esterno. Questo è possibile all’utilizzo del legno, in particolare al suo alto valore isolante e alle sue eccellenti proprietà di assorbimento acustico che derivano dalla sua natura fibrosa. Il legno infine, è un materiale leggero e resistente, adatto cioè a superare con successo anche gli eventi sismici.