Come rimodernare la cucina senza spendere un capitale

Diciamo la verità: è davvero difficile credere che questa cucina sia la stessa dell'immagine precedente.Eppure non sono state grandi modifiche se non verniciare sostituire il piano di lavoro e il lavabo. Perché ora, al posto del vecchio top in laminato effetto granito, la cucina è impreziosita da un originale rivestimento il legno multicolor e da un elegante lavabo in ceramica old style: una soluzione di grande impatto, che potremmo realizzare facilmente anche noi, per poche centinaia di Euro. Nella maggior parte dei centri specializzati in materiali per l'edilizia e il bricolage potremo infatti trovare tutto quello che ci serve per creare su misura il top dei nostri sogni.