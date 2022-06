Un appartamento che ti farà capire cos'è l'eleganza

Nel libro di idee di oggi avrete la rara opportunità di vedere un soggiorno, frutto del lavoro dei professionisti Cardoso Chouza Arquitetos, creatori di questo spazio pieno di vita. Nei siti internet e riviste di architettura, design e decorazione spesso troviamo spazi trattati con il solito prima e dopo la ristrutturazione. In questo caso, faremo qualcosa di diverso, ossia conosceremo l'ambiente al fine di riempire il vuoto, in una sorta di preludio a quello che seguirà. Perché questo metodo? Perché quando ci troviamo di fronte a una stanza vuota in casa nostra, si tende a rimanere spaesati e non si sa da dove cominciare. In questa maniera scopriamo come gestire le misure e le proporzioni per realizzare uno spazio equilibrato. L' appartamento ha i pavimenti e pareti bianche, il che rende più facile comprendere le motivazioni degli architetti nello scegliere i colori delle pareti e l'illuminazione. Intrufoliamoci al suo interno!