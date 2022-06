9 idee fantastiche per il pavimento del vostro giardino (o terrazzo)

Ghiaia naturale o piccole pietre sono un must in ogni giardino, ideali per tutti i tipi di cortile e in grado sia di ricoprire grandi spazi che di creare piccoli percorsi in pietra. La caratteristica più interessante rimane comunque la sua estrema versatilità e funzionalità in esterno. Inoltre si inserisce perfettamente in qualsiasi angolo e accoglie piacevolmente ogni tipo di arredo da giardino e pianta.