La ristrutturazione di 2 appartamenti in Spagna

Lo dobbiamo riconoscere: non ci stancheremo mai di scoprire progetti di ristrutturazioni di interni. Appartamenti, cucine, bagni o camere da letto in cerca di un look più contemporaneo, una organizzazione più adatta alle loro esigenze, una migliore distribuzione dello spazio e dell'uso di materiali . Oggi, in questo libro di idee vogliamo mostrarvi due casi diversi. Situati in due città della Spagna, questi appartamenti sono cambiati all'interno per migliorare la vita quotidiana dei loro proprietari. Trovare la casa perfetta è complicato, ma trasformarne una già esistente è più facile di quanto pensiamo. E anche se si tratta di una decisione difficile e il processo può portarci ad avere più di un' emicrania, i risultati sono semplicemente stupefacenti. Potete vedere voi stessi qui di seguito.