Top5 della settimana: tra un bagno e un soggiorno

Eccoci giunti al termine di un'altra settimana. Tra arredamento classico, bagni piccoli e chalet di montagna, questi sette giorni sono stati veramente interessanti, sia per noi che vediamo cosa vi piace di più, sia per voi che fedelissimi leggete i nostri articoli. Siamo entrati ufficialmente nell'ultima settimana di novembre, i piumoni hanno già fatto ritorno sui nostri letti e la voglia di stare in casa al caldo aumenta ogni giorno di più. La voglia di arredare casa, però, quella non cambia, estate o inverno che sia. Se vi siete persi qualcosa durante questa settimana, non c'è momento migliore della domenica per mettersi in pari, state a vedere…