10 Case in Pietra che Combinano Stile Rustico e Moderno

Le case in pietra, come abbiamo visto, riprendono una lunga tradizione architettonica che non si è mai interrotta. E che anzi ha trovato nuovo vigore nel connubio con nuove tecniche e tecnologie costruttive, che hanno in particolare permesso di utilizzare e sfruttare le varie tipologie di pietra com materiale perfetto per le sue notevoli caratteristiche isolanti. E quindi le case rivestite in pietra sono una soluzione ecosostenibile di grande efficacia, come le case in pietra in generale, perché permettono, insieme a materiali isolanti di ultima generazione, di creare ambienti stabili a livello termico: e quindi di risparmiare sui costi e di ridurre i consumi. Per cui le case in pietra ristrutturate sono sempre più comuni, così come le ville in pietra di un tempo sottoposte a restyling e interventi di riammodernamento da parte di architetti e interior designer. La pietra, poi, è capace di portate un tocco rustico anche negli ambienti interni, dal soggiorno alla cucina, per cui le case in pietra hanno spesso un’atmosfera unica.