homify 360°: una villa speciale in India

Una villa affascinante è il sogno di molti. Ma avete mai pensato ad un progetto esotico, magari in un contesto affascinante e culturalmente molto diverso dal nostro? Per soddisfare questa curiosità, oggi, abbiamo scelto di mostrarvi un’incantevole abitazione a Nuova Delhi, in India. Il progetto è stato condotto dalla società Kumar Moorthy & Associates che ha sviluppato questa residenza in modo da renderla ecologicamente sostenibile e perfettamente adattabile al contesto naturale in cui si è inserita la costruzione. In relazione a ciò, la struttura di questa villa permette ai proprietari di vivere con i prodotti provenienti dell’agricoltura biologica. L’idea principale è stata, infatti, quella di dedicare buona parte del grande giardino alla coltivazione, per avere cibo sempre fresco e di stagione.