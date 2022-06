2 esempi di loft in due differenti nazioni: Italia e Germania

In questa prima immagine possiamo vedere come viene inteso il concetto di loft nel nostro paese. Ci troviamo in un'abitazione di 250mq che ha sì tutte le caratteristiche del loft, ma che nell'arredamento segue un gusto tutto italiano. Come possiamo notare nella fotografia, i pavimenti in calcestruzzo ospitano sopra di loro mobili di stile e dai toni sobri. Punte di colore ne troviamo, ma ben disposte in giro per l'appartamento in modo da non rovinare l'aria industrial degli ambienti.