6 Idee per Modernizzare il Tuo Corridoio all’Istante

Le tendenze di arredamento in stile moderno sottolineano un concetto fondamentale: quanto possa essere semplice un’ organizzazione funzionale. Come in questo corridoio, dove viene utilizzata la profondità della parete per il posizionamento di alcuni ripiani che si aprono verso l’ interno del bagno. E non si può non fare a meno di evidenziare la scelta del bianco come colore principale in combinazione con il legno, i dettagli in rosso e nero, ma soprattutto: l'immagine di Star Wars che rende il corridoio pieno di modernità nella sua massima espressione!