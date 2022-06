Per fare la casa: ci vuole il legno

Lo sviluppo di materiali per la costruzione sta progredendo costantemente nel campo edile per quanto riguarda metalli, leganti e polimeri; tutti prodotti che mirano ad essere più leggeri dei loro predecessori, più resistenti e più adattabili alle nuove costruzioni. A questa corsa evolutiva si aggiunge un'altra appassionante sfida decisiva per il futuro: i materiali ecosostenibili. Nel campo delle innovazioni sostenibili, si stanno rivalutando materiali naturali – mai caduti in disuso a dire il vero – come ad esempio il legno.

Il legno è uno dei materiali più amati da parte di chi s'interessa di architettura. Il primo dei numerosi vantaggi riguarda il fatto che sia una risorsa rinnovabile con un basso impatto sull'ambiente. Il legno, infatti, è l’unico materiale davvero rinnovabile e potenzialmente inesauribile. Il suo ciclo produttivo è molto più semplice rispetto a quello di altri materiali per l'edilizia, come leganti o metalli. Inoltre si presenta come un elemento che richiede poco dispendio energetico per la lavorazione e che possiede un ottimo comportamento termico.

Per quanto riguarda l'interior design, il legno è davvero importante per tante ragioni. A noi piace elencarne solo una che si lega indissolubile al concetto di casa perfetta. Vivere con il legno significa sentirlo respirare, ascoltare suoni come il suo scricchiolare e vederlo invecchiare lentamente. L'abitazione trova il giusto equilibrio tra una freschezza estiva e un isolamento dal freddo invernale. Un equilibrio che si riflette anche sulla nostra voglia di affezionarci ad un ambiente in cui condividere tutto, non solo una vita ma più vite simultanee.

Il futuro ad impatto zero parte da qui.