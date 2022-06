Divani ad angolo e divani letto: una soluzione sempre giusta

I divani ad angolo e i divani letto sono dei preziosi alleati del design dei nostri interni e molto spesso l'unica vera soluzione per definire la zona del soggiorno in un open space o uno spazio per i nostri ospiti. Come fare ad esempio se i nostri amici o famigliari vengono a trovarci da lontano e il nostro piccolo appartamento una camera in più proprio non ce l'ha? Un divano letto sarà allora proprio quello che fa al caso nostro, l'asso nella manica valido per ogni situazione, anche la più improvvisata. Anche il divano ad angolo però è una scelta sempre azzeccata: la forma ad L in effetti, oltre ad essere comoda, ha il vantaggio di delimitare visivamente la zona del soggiorno. Ma quali sono le ultime novità made in Italy nel settore? Diamo uno sguardo insieme!