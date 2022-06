Arredare con il legno: mobili per tutti i gusti

Il legno è uno di quei materiali che è in casa ci sta sempre bene. Sia esso utilizzato per rivestire le pareti, i pavimenti o semplicemente utilizzato come elemento decorativo e se ci pensate, non esiste casa che non possieda almeno un elemento in legno al suo interno. Per secoli, gli esseri umani hanno avuto una strettissima relazione con i prodotti di legno. Possiamo fare un balzo nel passato arrivando fino alla preistoria e citare il legno come elemento essenziale per la sopravvivenza della nostra specie in quanto generatore del fuoco. Oltre a questo, la sua malleabilità, così come la capacità di durare nel tempo e la sua resistenza, hanno fatto sì che questo materiale sia stato utilizzato non solo per costruire capanne, ma anche per contenere cibo, per diventare ornamento o per prendere la forma di forchette e cucchiai.

Dagli inizi dell'era industriale però, il legno ha vissuto una brusca frenata nel suo utilizzo comune, lasciando spazio a materiali più moderni e rivoluzionari . L'acciaio e la plastica hanno in poco tempo preso piede, facendo sì che il legno fosse messo da parte. Da materiale indispensabile per la creazione di mobili e altro, il legno vede il suo lato funzionale essere scavalcato da quello prettamente estetico. Al giorno d'oggi, pezzi su misura di mobili in legno sono il fiore all'occhiello di appassionati e non, diventando elementi senza tempo che non vogliono più appartenere solamente ad un'epoca. Così oggi noi di homify, vogliamo dare un'occhiata ad alcuni esempi incredibili di mobili in legno realizzati dagli esperti del nostro paese. Date un'occhiata…