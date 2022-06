Come ristrutturare la mansarda: l'esempio di un loft a Berlino

Se ci troviamo nell'eventualità di ristrutturare una mansarda per fini abitativi, una delle prime cose da considerare è sicuramente il come fornire il più grande apporto di luce possibile. In questo magnifico progetto, vediamo ad esempio come con una vista diretta sulla strada, la zona giorno occupi questo spazio privilegiato dai soffitti alti. Qui, non solo una grande finestra permette alla luce di entrare grandi quantità, ma anche il paesaggio si insinua, dipingendo una delle pareti che modella lo spazio. Sono stati conservati tutti gli elementi costruttivi tradizionali come le pareti di mattoni, che combinate con un guscio moderno hanno portato ad una meravigliosa simbiosi architettonica di stili.

L'architettura costitutiva stessa supera così visivamente anche i mobili e l'arredamento. L'eleganza della semplicità viene cercata e costantemente raggiunta in questo appartamento. Il pavimento in legno offre la dose di calore necessario per degli interni termicamente adatti al clima freddo di Berlino. Sul lato destro, nascosto dalla prospettiva che vediamo nella foto, una scala conduce alla zona notte del loft.