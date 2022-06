10 forni e stufe a legna sensazionali!

Le stufe a legna, con il passare del tempo continuano ad essere un'opzione meravigliosa per conferire calore alla casa, soprattutto per le abitazioni in stile rustico. L'uso di tonalità terra e materiali come il legno, fanno sì che queste stufe conferiscano ancora maggior calore all'ambiente, rendendolo più accogliente, creando uno spazio intimo da condividere con familiari e amici, come in questo progetto di Cadore Arquitetura, con uno spazio pranzo informale e una comoda poltrona non si ha davvero bisogno di altro!