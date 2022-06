homify 360°: yacht di lusso, M/Y CRN 133 “Saramour”

Design, tecnologie e maestranze artigiane unite in un solo progetto. No, non stiamo parlando di un'opera architettonica complessa, ma di un lavoro d'ingegneristica navale altamente raffinato che ha prodotto come risultato M/Y CRN 133 “Saramour”, un lussuoso yacht di circa 61 metri.

Si sa, noi italiani abbiamo il mare nel sangue. Una storia d’amore che è nata per la posizione geografica della nostra penisola, protesa verso il cuore del mar Mediterraneo, e che ha raggiunto il suo apice con il dominio dei mari da parte delle Repubbliche marinare, in un arco temporale che va dal Medioevo alla fine del Settecento. Una tradizione che continua ancora oggi e che unisce le migliori tecniche avanzate di costruzione navale con un’altra eccellenza italiana: il design. Nello specifico, Saramour nasce dalla perfetta sintonia tra l’Armatore e il Cantiere, con il coinvolgimento attivo da parte dell’Ufficio Tecnico di CRN per la progettazione navale, dello studio Francesco Paszkowski Design e dell’Ufficio Interiors and Design di CRN per il disegno delle linee esterne e degli interni dello yacht.