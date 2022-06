Tavoli da pranzo moderni per tutti i gusti

I tavoli da pranzo in legno massello arredano con stile ogni casa. Questo tavolo si chiama Liam è di Riva 1920. Ha una base in metallo intenso e il piano è in rovere, finito a cera. La particolarità e spettacolarità di questo tavolo è la base decentrata. Viene proposto non solo come un tavolo da pranzo design per la casa, ma anche con un tavolo per l'ufficio, magari per quello presidenziale. Il tavolo è in legno massello come il costruttore Riva 1920 usa fare per tutti i suoi mobili di qualità. Liam è disponibile nelle essenze presenti nel catalogo e la piastra di sostegno è in laccato grigio antracite “Irondust” come nella foto o anche in altri colori.