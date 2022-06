La casa prefabbricata del futuro a Torino

Si tratta di una struttura prefabbricata e in legno. I moduli che la compongono sono stati costituiti in fabbrica per poi essere assemblati agi restanti sul posto. In questo modo, si ridotti sia i tempi che le spese di costruzione. Il legno poi, è un ottimo materiale, che non solo consente una naturale traspirazione degli ambienti, ma rende la struttura totalmente antisismica e resistente al fuoco. L’attenzione a tutti gli aspetti strutturali ed energetici, infine, le ha valso una certificazione di Classe A+, e dunque perfettamente ecocompatibile.