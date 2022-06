Una ristrutturazione economica che dà 6 spunti preziosi

Per quanto riguarda il bagno, bisogna considerare che occorre sempre spazio in più, non è mai abbastanza. C'è da collocare la cesta della biancheria, o se avete animali domestici – gatti, ad esempio – dovrete ricavare uno spazio in casa per i loro bisogni e il bagno è l'ambiente più adatto, senza dubbio. Installare un semplice ed elegante piano in granito è la soluzione migliore. Il materiale è pregiato, ma trattandosi soltanto di un piccolo piano per il lavabo non sarà una spesa insormontabile, e contribuirà a dare un tocco di raffinatezza ad una soluzione davvero semplice ed essenziale.