Sale da pranzo da London Calling

Trasferiamoci nella capitale londinese. Diego Correa si occupa d'interior design e ci introduce in questo confortevole appartamento nell'East London. L'ambiente è comodo e moderno. La cucina è senza fronzoli, all'isola si unisce un tavolo da pranzo in vetro, con sedie in legno in armonico contrasto. La poltrona in primo piano ha un sapore vintage, così come le trame dei grandi tappeti sul pavimento.