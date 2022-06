10 Idee da Copiare per Abbellire la Cucina con le Piante

Questo suggerimento è ottimo per chi dispone di uno spazio ampio in cucina. Avendone la possibilità, perché non utilizzare, come elemento di delimitazione di questo ambiente, delle scaffalature dall'aspetto leggero e moderno, da poter completare con piante di vario tipo? In questo modo si aggiungerà colore, oltre che spazio in più da utilizzare per riporre libri e altri oggetti.