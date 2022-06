Il sottotetto: 10 idee per sfruttare tutte le sue potenzialità

Il sottotetto può sembrare poco luminoso? La soluzione per poterlo sfruttare al meglio è creare ambienti openspace, dove ogni angolo possa beneficiare della luce disponibile. Come possiamo vedere in questa mansarda progettata dall'Arch. MICHELE VALTORTA in cui ogni dettaglio è studiato proprio per riuscire a catturare quanto più possibile la luce naturale. Il blocco cucina è così stato concepito come un corpo indipendente, a installazione libera al centro dell'area living e accessibile da entrambi i lati: una struttura priva di pareti divisorie ma, anzi, dotata di una sorta di finestra che permette di ricevere la luce dall'apertura nel tetto posta sopra alla zona pranzo. Nello spessore della mensola superiore della cucina sono stati inoltre inseriti alcuni punti luce, per illuminare ulteriormente il piano di lavoro; in questo modo la zona cottura potrà comunque essere sempre un ambiente luminoso, pur non essendo esposta direttamente a una finestra.