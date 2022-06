9 idee che stavi cercando per trasformare il tuo giardino

Alzi la mano chi da piccolo non sognava di poter avere una casetta sull'albero! Perché allora non costruirla per davvero nel nostro giardino? Nei centri specializzati in materiale per il bricolage troveremo tutto il necessario per realizzarla da soli, oppure, se preferiamo essere sicuri, potremo sempre acquistarne una già pronta, come questa proposta da ABITALBERO. Sarà perfetta come spazio giochi per i nostri figli o, se non ne abbiamo, come nostro rifugio segreto!