Le stanzette: un tesoro tutto da scoprire

Come sfruttare al meglio la micro stanzetta destinata alla zona antibagno? La risposta può sembrare semplice ma per niente scontata: creando una pratica e discreta area lavanderia! Non serve molto spazio, se necessario potremmo addirittura dividere la nostra stanzetta con una porta o un pannello divisorio, come vediamo in questo esempio proposto dall' Arch. Cristina Meschi, e utilizzare solo una parte. Per ottenere una lavanderia ben organizzata e funzionale basterà infatti attrezzare il locale in modo intelligente , disponendo per esempio asciugatrice e lavatrice una sull'altra, in modo da giocare con le altezze. E quando non servirà, basterà chiudere la porta o spostare il pannello, per nascondere la nostra lavanderia alla vista degli ospiti!