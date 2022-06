Una casa elegante e moderna con sorpresa

Come si può vedere, la casa è dotata una grande piscina immersa in un ampio giardino, circondata da un grande prato, una situazione ideale per godere delle giornate soleggiate durante tutto l'anno. Il giardino ha un'organizzazione minimale, quasi zen, in un delicato equilibrio tra piante basse e la presenza di pietre bianche ad accompagnare la semplice bellezza del prato in cui si trova incastonata la piscina.