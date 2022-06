Come progettare una terrazza perfetta per barbecue e grigliate

Le 6 ispirazioni che troverete in questo Libro delle Idee potranno aiutarvi a dare vita a una zona della terrazza dedicata completamente al barbecue e alle grigliate. E cioè a uno spazio ispirato alla voglia di ospitare e condividere il proprio tempo con amici e familiari in totale relax e in compagnia, naturalmente, di ottimo cibo. Vedremo insieme 6 soluzioni che vi permetteranno di organizzare al meglio lo spazio anche quando i volumi a disposizione sono limitati, che si tratti di una terrazza collegata direttamente alla casa o di una struttura indipendente protetta da un pergolato, vedremo come sia possibile dare vita a uno spazio divertente quanto funzionale. Seguiteci!