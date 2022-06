Mobile letto a scomparsa: è quasi magia!

Una stanza per 3. Ovvero, come arredare una stanza per 3 bambini? La risposta è semplice: d'obbligo un mobile letto a scomparsa! L'ideale poi, sarebbe riuscire a distribuire gli spazi in modo da poter ricavare anche un angolo per lo studio e uno per il gioco, ma come? Proviamo a dare un'occhiata a Tiramolla 177, il geniale sistema componibile proposto da TUMIDEI. Si tratta infatti di una praticissima composizione in legno laccato e alluminio, che in circa 7 metri quadri contiene tutto quello che serve in una camera per bambini: 3 letti, 2 armadi, scrivania doppia, libreria e in più lascia spazio a disposizione per il gioco. Il segreto sta tutto nel mobile letto a scomparsa, una sorta di palco sopraelevato, che permette di creare un doppio livello: sopra spazio per lo studio e sotto nascondiglio per il letto, ma non solo. Se questa cameretta non ci fosse, si dovrebbe inventarla!