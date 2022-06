10 bellissime porte per la casa

In questo Libro delle Idee parleremo delle porte, soffermandoci in particolare su quelle di ingresso della casa. La porta è parte integrante del paesaggio della casa, quella di ingresso è molto importante perché contribuisce a determinare la prima impressione che si ha della casa, soprattutto per chi viene a visitarci. La porta ha una funzione estetica rilevante, segna il passaggio e il collegamento tra esterno e interno, tra il fuori e il dentro, e in quanto tale dovrà essere scelta con particolare cura. Le offerte sul mercato sono svariate, sia per quanto riguarda il design che per quello che riguarda i materiali, la sicurezza e la durata, la qualità dei serramenti, tutti elementi da tenere in considerazioni in sede di scelta, in modo da trovare l'opzione più equilibrata che tenga conto sia degli aspetti estetici che di quelli funzionali relativi alla sicurezza. E allora non resta che vedere insieme i 10 esempi scelti per voi da homify. Seguiteci!