8 idee per un corridoio senza fantasia

Ah, i corridoi! Molto spesso, rappresentano spazi dimenticati della nostra casa. Per molti si tratta solo di spazi di transito da decorare in maniera estemporanea, una foto qui, un vaso lì. Se ne sottovaluta, così, le possibilità di sfruttare i corridoi i maniera attiva, come spazi adatti allo stoccaggio e all’immagazzinamento, per armadi e ripostigli, o anche per semplici mensole e ripiani che possono unire funzionalità a decorazione. A questo argomento è dedicato questo Libro delle Idee, a soluzioni per sfruttare meglio i corridoi, di qualsiasi dimensione e volumi si disponga, perché diventino un luogo attivo della casa a tutti gli effetti. E allora non ci resta che iniziare, sperando che queste idee possano esservi utili.