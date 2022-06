10 Idee per una Moderna Terrazza all'Ultimo Piano

Uno dei principi fondamentali dell'architettura è quello di sfruttare al massimo lo spazio disponibile. Tra questi anche lo spazio offerto dai tetti delle case, che possono essere trasformati in piacevoli luoghi di relax e svago, in terrazze che arricchiscono la casa di un ulteriore ambiente in cui vivere in modo confortevole gli esterni. In questo Libro delle Idee vedremo 10 esempi di terrazze panoramiche dotate di giardini e aree conviviali per rilassarsi con la famiglia e gli amici. Lasciatevi ispirare dal lavoro dei nostri esperti.