12 piccoli ma incantevoli giardini dentro casa

A chi non piacerebbe avere un giardino in cui godere dello spazio esterno al riparo da occhi indiscreti? Se state cercando delle ispirazioni per creare la vostra oasi naturale domestica, questo Libro delle Idee è quello che fa per voi. Anche e soprattutto se volete cercare di recuperare un piccolo spazio, che si tratti di un cortile completamente aperto o riparato da una veranda, troverete qui 12 esempi di splendidi giardini creati da esperti architetti del paesaggio, a cui ispirarvi per riconfigurare e rendere accoglienti le vostre oasi domestiche. Seguiteci!