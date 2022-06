Una casa semplice fuori ma dallo stile unico dentro!

Ci spostiamo oggi sulla costa di Lisbona per vedere la ristrutturazione di una casa effettuata dagli architetti dello studio Pedro Quintela. L'organizzazione degli spazi interni è stata improntata all'apertura e costruita attraverso l'uso di materiali caldi come il legno e arricchita dall'uso di un'illuminazione mirata in angoli insoliti della casa, in un contrasto armonico con le pareti di tonalità chiara in bianco e beige. Il risultato è, come vedremo, una casa molto luminosa all'interno, organicamente inserita in un contesto esterno rustico dominato dalle superfici bianche e la pietra a vista. Vediamo insieme il risultato.