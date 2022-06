Prima e dopo: 5 facciate ristrutturate al 100%

Quando si compra una casa la soddisfazione e la felicità sono massime, sappiamo che qualsiasi cosa accada esiste un posto che potremo chiamare casa . Ma mentre il passare del tempo ha rispetto a molti aspetti della nostra vita degli effetti benefici, per quanto riguarda gli esterni della casa il logorio può essere impietoso, trasformando le pareti esterne e la facciata in qualcosa di vecchio e rovinato, o anche semplicemente noioso e fuori moda, lontano dai nostri gusti cambiati. In ogni caso, potrebbe essere arrivato il momento di intervenire per rinfrescare la facciata, ristrutturandola radicalmente o portando miglioramenti dove sono necessari. In modo che la casa torni ad avere un aspetto interessante e accogliente. In questo Libro delle Idee vedremo 5 esempi di facciate ristrutturate completamente, per stile, materiali e spesso anche forme, grazie all'intervento di esperti architetti capaci di rilanciarne l'estetica con carattere e personalità nuovi. Seguiteci in questo breve viaggio verso il rinnovamento.