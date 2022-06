Una ristrutturazione felice: dall'abbandono a una casa funzionale

In questo Libro delle Idee viaggeremo sino in Argentina per vedere la trasformazione radicale subita da una casa attraverso l'intervento di uno studio di esperti architetti, capaci di rivitalizzare un'abitazione che versava in uno stato si semi-abbandono. Vedremo una costruzione tipica del paese sudamericano, la cosiddetta casa chorizo , che letteralmente significa salsiccia . Si tratta infatti di case a schiera disposte una accanto all'altra, sviluppate verticalmente quasi sempre su uno o due o piani e caratterizzate dalla presenza di un cortile interno, intorno al quale si sviluppano le sue strutture, la cui origine risale alla fine dell'Ottocento, quando l'Argentina era meta di una massiccia immigrazione dall'Europa. Come vedremo, su questa classica struttura di edilizia popolare di quasi un secolo e mezzo fa l'intervento di ristrutturazione è stato teso a razionalizzare l'uso degli spazi e a valorizzare in maniera più efficace il rapporto tra interno esterno, con un recupero efficace del cortile interno e una nuova configurazione del tetto, reso parte integrante e di valore per tutta la casa.